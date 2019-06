Rosa Perrotta e la gravidanza: «Il corpo cambia fra seno e smagliature. Ma donare la vita...»

Martedì 11 Giugno 2019, 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’estatee Pietro Tartaglione, che si sono conosciuti e innamorati sotto i riflettori di “Uomini e donne”, programma condotto da Maria De Filippi, diventeranno genitori del loro primo maschietto e per via dellala coppia ha anche spostato la data delle nozze, previste prima per giugno e ora posticipate tra settembre e ottobre.Dal suo profilo Instagram Rosa, molto attiva sui social, ha postato uno scatto che lea vede in topless (coperto), seguita da una didascalia di incoraggiamento alle mamme. La Perrotta vede il suo corpo cambiare e vede comparire le prime smagliature, ma questo è nulla in confronto all’atto di donare la vita “Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno, pesante, gonfio – ha scritto nella didascalia alla foto - Il mio corpo è cambiato, proprio come il vostro.Proprio come cambia il corpo di una madre. Io non sono perfetta, nessuno lo è. Non pensate di essere peggiori di nessuno. Siete splendide, ognuno a modo vostro. E noi tutte siamo coraggiose perché donare la vita, è sempre un gesto di grande coraggio”.