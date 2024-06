Uomini e Donne, grave incidente per Marika Abbonato: «Tragedia sfiorata, sono stata graziata da Dio». La foto in sedia a rotelle e gamba fasciata

di Cristina Siciliano

Sono state e continuano ad essere ore di grande preoccupazione per Marika Abbonato, 24 anni, ex corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e donne. Nelle ultime ore l'ex corteggiatrice ha dato ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni. L'ha fatto con la speranza di riuscire a guarire quanto prima ma non nasconde la preoccupazione. «Abbiamo sfiorato una tragedia», ha raccontato Marika Abbonato ai suoi follower di Instagram.

Le parole di Marika Abbonato

Le foto che Marika Abbonato ha pubblicato nelle sue Instagram stories non hanno bisogno di troppe parole per essere descritte. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, vittima di un grave incidente stradale, ha pubblicato un primo scatto dove si ritrae seduta su una sedia a rotelle con una gamba fasciata. «Benedetta», scrive.

Chi è Marica Abbonato

Marika Abbonato non è riuscita a conquistare il cuore dell'ex tronista Daniele Paudice. Il giovane infatti ha scelto alla fine del suo percorso a Uomini e donne, Gaia Gigli. Poco dopo la scelta, Marika è tornata sul suo profilo Instagram per dare maggiori informazioni ai fan del programma. L'ex corteggiatrice ha anche confessato che se fosse stata lei la scelta di Daniele avrebbe detto di «no».

