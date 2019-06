Uomini e donne, Sara Affi Fella dopo la depressione: «Con Francesco ho ritrovato il sorriso»

Giovedì 20 Giugno 2019, 19:14

Dopo la sua esperienza a “Uomini e donne”, Sara Affi Fella è tornata alla sua via di tuti i giorni. L’ex tronista era caduta in un periodo buio dopo aver mentito nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, tenendo nascosto il fatto di essere già fidanzata e l'ha superato grazie alla famiglia e al nuovo compagno, Francesco Fedato, attaccante del Trapani.Tutto è ormai un ricordo: “Quella esperienza mi ha cambiato tanto – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” - si impara sempre dai propri errori. Grazie a Francesco, alla mia famiglia e alle mie amiche, mii sono ripresa e ora ho ritrovato la serenità che avevo perso. Senza di loro, non ce l'avrei mai fatta. Francesco mi ha preso per mano e mi ha sgridato per la sciocchezza compiuta; ma mi ha anche detto che era il momento di ricominciare a vivere e così mi ha salvata”.Per l’errore in tv è stata molto male (Ho passato un periodo talmente brutto che la mia testa pensava di tutto e ho capito che dovevo farmi aiutare. Mi sono rivolta a uno psicologo e ho fatto varie sedute che mi hanno spinta a capire e a ridimensionare ciò che era accaduto. In quei momenti temevo che non ci fosse rimedio: invece c'è sempre una soluzione”) e vorrebbe chiedere scusa: “Sì, vorrei chiedere scusa a Maria De Filippi e al pubblico che ha creduto in me e che ho deluso”.