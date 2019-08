Uomini e donne, Rudy Zerbi e le polemiche: «Nel tranello di chi è in cerca di visibilità»

Sabato 17 Agosto 2019, 23:03

Ultimamente non sono mancate le polemiche all’interno del programma “”, ideato e condotto da. Alle reciproche accuse che si sono scambiati via social i protagonisti della vicenda è arrivato un comunicato ufficiale della redazione e ora sull’argomento interviene ancheIl conduttore fa da tempo parte della redazione del dating show e dal suoe in un post ha cercato di spiegare la sua posizione, soprattutto riguardo alla scelta dei candidati: “Lavoro nella redazione di Uomini e Donne da quasi dieci anni – ha scritto sul social - la prima cosa che mi hanno insegnato è che chi ci guarda vuole vedere persone Vere in cerca di sentimenti Veri.A volte siamo bravi nell’individuare chi cerca il vero Amore e a volte, invece, caschiamo nel tranello di chi è esclusivamente in cerca di visibilità a tutti i costi, di consensi, di followers. Le pretestuose polemiche di questi giorni sono un tentativo di ricerca di una popolarità che è destinata a durare quanto un ghiacciolo dimenticato al sole. Ci vediamo a settembre”.