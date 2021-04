Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati: gli indizi social

Sembra essere scoppiata un’altra coppia di “Uomini e donne”, quella formata da Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si erano scelti circa un mese fa davanti alle telecamere di “Uomini e donne”, dating show condotto da Maria De Filippi, ma sembra che l’amore sia arrivato velocemente al capolinea.

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati

Riccardo Guarnieri, dopo l’addio a Ida Platano, è tornato a “Uomini e donne” dove ha iniziato la sua relazione con Roberta Di Padua. La love story però sembra essere finita e se ancora i diretti interessati non hanno ufficializzato la loro decisione, alcuni indizi social sembrano non mentire. Da tempo infatti mancano stories e post di coppia, ma a far insospettire i follower è la scomparsa dall’account di Roberta Di Padua di tutti gli scatti che la ritraevano felice e sorridente a fianco di quello che ormai sembra essere il suo ex. A mettere benzina sul fuoco poi sono arrivate ultimamente le indiscrezioni di una ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi, secondo cui i due stavano insieme solo per guadagnate le luci dei riflettori. Una “bomba” non confermata che si aggiungerebbe a un’altra indiscrezione della rete: a “Uomini e donne” è tornata l’ex di Riccardo, Ida Platano, e stando ad alcuni follower lui sarebbe pronto a tornare (nuovamente) in trasmissione per cercare di riconquistarla…

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 20:10

