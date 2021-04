Uomini e Donne, tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua nessuna crisi: «Ti piacerebbe vero?!»

Dopo le voci che li volevano separati Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua, ex protagonisti di “Uomini e donne” rompono il silenzio e dal social fanno capire che tra di loro non c’è neanche l’ombra della crisi e anzi e due brindano insieme alla loro relazione: “Corrono voci sul fatto che ci siamo lasciati - scherza Riccardo Guarnieri con la fidanzata sul social - Ti piacerebbe vero?!...”.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua tornano sul social

Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua da tempo non comparivano insieme social, scatenando il gossip che li voleva ormai separati dopo il recente amore nato a “Uomini e donne”. Riccardo Guarnieri ha utilizzato le stories del suo account Instagram per mettere fine alle voci sulla separazione dalla sua fidanzata, presentandosi con un bicchiere di spritz in mano e scherzando con Roberta: “Corrono voci sul fatto che ci siamo lasciati. Ti piacerebbe vero?...”. La Di Padua sta al gioco: “Assai… - risponde - e invece ti devo sopportare", con Guarnieri che conclude sottolineando: “La verità è che… un altro bocconcino come me ma dove lo trovi?”.

Se una parte dei fan della coppia pensavano che l’amore fosse ormai tramontato, un’altra “ala” del gossip voleva Roberta incinta ma la Di Padua ha colto l’occasione per mettere in chiaro anche questo aspetto: “Volevo dire a tutta Italia che ho il ciclo. E a buon intenditor poche parole…”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA