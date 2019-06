Uomini e donne, Nicole Mazzocato: «Fabio Colloricchio non lo riconosco più, non so cos'è successo. Nella mia vita c’è Thomas»

Venerdì 21 Giugno 2019, 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Non so cosa sia successo a questo ragazzo: non lo riconosco”, l’ex corteggiatrice di “parla dopo le dichiarazioni fatte dal suo ex fidanzato,, che impegnato nel reality “Supervivientes” le ha riservato frasi poco piacevoli, parlando ai colleghi naufraghi anche dei particolari intimi della loro vita di coppia.Nonostante tutto si erano lasciati in modo civile: “Sono venuta a conoscenza dell'ennesima calunnia proprio pochi giorni fa – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - ma, nonostante questo, rimango composta, come fa una vera donna (…) Non serve parlare ora, soprattutto perché non l'ho fatto fino a oggi. Non sarà questa l'occasione in cui parlerò male di una persona a cui, ahimè, voglio ancora bene e che prima di partire mi ha abbracciata dicendomi che meritavo tutta la felicità del mondo perché sono una bella persona. Riconfermo che non so cosa sia successo a questo ragazzo: non lo riconosco. Io dentro la trappola di questi meccanismi non cado: mi reputo una ragazza intelligente, che ha altro da far vedere, non di certo intervenire su bassezza simili”.Ora è felice a fianco di Thomas Teffah, fidanzato che ha conosciuto otto anni fa: “Casualmente, durante una cena a Londra con amici comuni ci siamo rivisti e da lì è scattato qualcosa. Prima di ufficializzare pubblicamente la nostra relazione· mi sono presa il tempo necessario per conoscere bene chi avessi davanti, per capire cosa cercassi e se fossi pronta a mettermi in gioco· nuovamente. Con Thomas ci siamo frequentati molti mesi, ci siamo messi alla prova, abbiamo fatto anche una vacanza insieme. E dopo un po' ho capito che stavo bene, che mi svegliavo con il sorriso, che riuscivo ad avere sempre appetito: sono persino aumentata di peso di tre chili, una cosa per me impossibile. In poco tempo lui è diventato molto importante. Tutto questo ci ha spinto a decidere di darci una possibilità con una relazione più seria”.