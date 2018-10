Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Ha messo tutti nel sacco”,torna sulla vicenda di. La tronista ha partecipato a “” fingendo di essere single, mentre era fidanzata da più di un anno con Nicola Panico. Sara sul trono sceglie Luigi, poi gli dice addio e si innamora di Vittorio Parigini. Nel mentre lascia Nicola ad attenderla: “In tv – ha fatto sapere Nicola – ha detto che era single e invece era fidanzata con me. Dovevamo sposarci, ma stava con un altro”.Nicola ha saputo all’improvviso che Sara avrebbe partecipato alprogramma condotto da Maria De Filippi come tronista. “La stessa sera mi chiama - ha spiegato in un'intervista a "Chi" - Dopo il video di presentazione. Mi dice: “Vediamo come uscirne insieme”. Io ho accettato, era innamorato, che dovevo fare? Mi spiega che è un’occasione lavorativa e che non avrebbe fatto la scema in tv”.Dopo la sua scelta si sono sentiti: “Alla fine sceglie e bacia Luigi, ma la sera mi chiama in lacrime. (…) lo molla fuori casa sua”. Poi l’addio a Roma: “Ad agosto la sua vita erano i social e gli sponsor. Un giorno i dice che doveva andare a Roma per mettere in ordine le extantion. Non è mai più tornata”.Si sono rivisti per caso alcuni giorni fa: "Per caso l'ho incontrata. I nostri sguardi si incrociano, ma nemmeno un ciao. Siamo perfetti sconosciuti. E l'incontro è stato casuale perchè lei ha fatto perdere le sue tracce".,