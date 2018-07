Virginia e l'addio a Nicolò: «Distaccato da quando si sono spenti i riflettori»

Nicolò Brigante: «Con Virginia Stablum è finita. Ecco perchè ci siamo detti addio»

Sembra cheabbia sbagliato scelta. A un paio di mesi dalla fine del suo trono a Uomini e Donne avrebbe interrotto la relazione cone si sarebbe avvicinato all'altra corteggiatrice, la contendente che aveva scatenato l'antipatia del pubblico. L'ex tronista ha iniziato a seguire sui socialLa ragazza ha ricambiato e i tutti i siti di gossip danno per certo il loro avvicinamento. Solo due mesi fa alla studentessa di medicina Brigante preferì la timida Virginia. I followers iniziano a pensare che si sia pentito della sua scelta. Tra i due c'è sempre stata un'affinità incredibile, ma il pubblico non ha mai fatto mistero di sperare in un altro epilogo.Da quando tutti i siti hanno riportato la notizia che la Pasqualato e il siciliano hanno iniziato a seguirsi su, inoltre, nessuno dei due ha commentato quanto sta accadendo. «Ho iniziato a capire che c'era qualcosa che non andava da subito – ha raccontato Virginia al Magazine di “Uomini e donne” - Nicolò ha assunto dei comportamenti molto freddi e distaccati nel momento in cui si sono spenti i riflettori. Le prime settimane ci siamo visti principalmente per i servizi fotografici, e anche quando sono andata a Catania da lui o in generale siamo stati insieme non eravamo mai soli».