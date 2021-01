Uomini e donne, Matteo Ranieri e la scelta di Sophie Codegoni: «Potremmo divertirci fra feste e momenti di pura intimità»

A “Uomini e donne” la tronista Sophie Codegoni è pronta a fare la sua scelta e fra i pretendenti c’è il corteggiatore Matteo Ranieri. Matteo Ranieri, col passare delle puntate di “Uomini e donne”, dating show di Maria De Filippi, è diventato uno dei pretendenti preferiti di Sophie Codegoni.

MATTEO RANIERI E LA SCELTA DI SOPHIE CODEGONI A "UOMINI E DONNE"

Matteo Ranieri, corteggiatore di “Uomini e donne”, si sente abbastanza sicuro della scelta della tronista Sophie Codegoni: “Sono tre mesi che usciamo insieme, e credo di aver conosciuto una buona parte di Sophie e che lei abbia visto tanto di me – ha spiegato in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” – (I miei sentimenti) Non credo li confesserò mai, è naturale che le voglio molto bene e che tra noi, o almeno da parte mia, ci sia molta chimica. Io sono sicuro che, uscendo, potremmo costruire insieme qualcosa di bello. Ma non posso avere nessuna certezza di essere la scelta, posso solo sperare di sì”.

UOMINI E DONNE, MATTEO RANIERI E IL FUTURO CON SOPHIE CODEGONI

Sul loro futuro è ottimista: “Immaginando una situazione più tranquilla dal punto di vista delle limitazioni, mi aspetto di poterci divertire tanto tra feste, vacanze e finalmente momenti di pura intimità. C’è una bella intesa tra di noi e un bel feeling”.

Tra i pretendenti di Sophie Codegoni, oltre a Matteo Ranieri, c’è anche Giorgio Di Bonaventura, che ha abbandonato lo studio dopo un duro scontro con lei: “Lo ritengo un bravo ragazzo, almeno per quello che ho avuto modo di vedere. Sicuramente ha un carattere forte, ma non so se potrebbe essere complementare a quello di Sophie. Ci vuole equilibrio in una coppia e loro sono due persone molto orgogliose. Vorrei sapere di essere stato scelto perché Sophie si trova meglio con me piuttosto che con chiunque altro conosciuto in questo contesto. Io voglio uscire con lei, però farlo senza Giorgio non sarebbe la stessa cosa”.

