Uomini e donne, Giorgio Manetti e il fidanzamento di Tina Cipollari: «Ha bisogno di un uomo come Vincenzo Ferrara, si completano»

Giorgio Manetti dopo “Uomini e donne” è rimasto molto amico di Tina Cipollari e la frequenta anche assieme a Vincenzo Ferrara, attuale fidanzato della storia opinionista del programma di Maria De Filippi. Giorgio Manetti sembra molto positivo riguardo al nuovo amore di Tina Cipollari e per la prima volta si sbottona sulla coppia: “Insieme si completano”

Vincenzo Ferrara infatti abita a Firenze, dove vive anche Manetti assieme alla compagna Caterina. Quando Tina raggiunge il fidanzato, le occasioni di incontro di certo non mancano: “Quando Tina è a Firenze – ha raccontato in un’intervista a “NuovoTv” - ci incontriamo spesso nel ristorante del suo compagno e sono felice che sia nata una bella amicizia anche tra lei e la mia compagna Caterina. Una sera, a cena, le ha detto: “Brava, faccio il tifo per te”, rendendomi felice…”.

E felice sembra essere anche Tina con Vicenzo, stando alle parole di Manetti: «Sono attaccati l’uno all’altra e vederli insieme mi provoca un senso di gioia. Tina ha bisogno di un uomo come lui, sincero e tranquillo, ma soprattutto che non faccia parte del mondo dello spettacolo. Insieme si completano».

Giorgio Manetti durante “Uomini e donne” ha avuto una breve relazione con Gemma Galgani (acerrima nemica di Tina) e ultimamente ha sottolineato che, se è davvero in cerca d’amore, dopo 11 anni in tv dovrebbe cercarlo altrove: “Perché non lo fa lontano dalle telecamere, allora? - ha dichiarato in un'intervista - Mai smettere di credere nell'amore, per carità, neppure a settant'anni. Nemmeno a novanta anni, se è per questo. Certo, dopo undici anni e dopo aver conosciuto lì in trasmissione tantissimi uomini, non puoi essere “credibile” nel dire ancora le stesse cose. Ormai la conosce tutta Italia, quel fidanzato che spera di trovare potrebbe cercarlo nella sua città, non in Tv”.

