Uomini e donne, Giorgio Manetti e i baci alla fidanzata Caterina: «Gemma Galgani? La gente non è stupida»

Dopo aver lasciato il trono over di “Uomini e donne”, condotto da Maria De filippi, dove ha avuto una liaison con la dama Gemma Galgani, ancora in tv in cerca d'amore, Giorgio Manetti si è fidanzato con una sua vecchia fiamma, Caterina.

I due si sono rincontrati e da circa due anni abitano insieme a Firenze e sono stati fotografati da “Nuovo” durante un pranzo romantico a Sanremo, dove si scambiano anche il primo bacio pubblico. Per il Gabbiano, com’era stato soprannominato ai tempi della tv, Caterina è tutto quello che cerca in una donna: “Ho avuto tante donne affascinanti – ha confessato alla rivista – e di ogni estrazione sociale, ma oggi mi sento cambiato.

Accanto a me voglio una persona affidabile ed elegante, che mi dia soddisfazione non soltanto sul paino fisica, ma anche da altri punti di vista”

Ultimamente Giorgio ha parlato della sua ex Gemma, sottolineando che gli risulta difficile credere che in dieci anni di tv non ha trovato il compagno che cerca: “Gemma – ha spiegato in una precedente intervista - è ancora lì, da dieci anni, a cercare l’amore. È difficile pensare che una persona che sia a Uomini e Donne da tanto tempo possa ancora dire: “Sto cercando l’amore”. Ti conosce tutta Italia, non c’è bisogno di stare lì se cerchi davvero l’amore.



Penso che ci voglia un po’ di coerenza, sia da parte di Gemma sia di altre persone che stanno lì in cerca del personaggio. Se non hai le qualità è inutile stare in tivù a raccontare storie varie. La gente non è stupida”.

