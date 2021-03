Uomini e donne, Giorgia Lucini mamma bis. L'annuncio sul social: «E' nato quel gran figo di Tommaso!»

Gorgia Lucini è diventata di nuovo mamma, è nato il suo secondo figlio. Giorgia Lucini, già protagonista di Uomini e Donne, Temptation Island ed ex di Andrea Damante ha annunciato la nascita del secondogenito Tommaso.

UOMINI E DONNE, GIORGIA LUCINI MAMMA BIS: E' NATO TOMMASO

A dare più particolari sulla nuova nascita il compagno di Giorgia Lucini, il giocatore di basket Federico Loschi che dal suo account Instagram dà alcune notizie sul nuovo arrivato: “Alle 8,35 di oggi, 8 marzo 2021 (festa della donna…) è nato quel gran figo di Tommaso Loschi – ha scritto sul social - Mamma Gio sta bene, anche se un po’ intontita (ma solo poco più del solito). 3,980 kg per 55 cm di ragazzone. Grazie a tutti che stanotte e all’alba vi siete preoccupati per lei e per il bimbo come al solito non se n’è fregato nessuno”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 20:52

