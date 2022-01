Uomini e donne, Gemma Galgani in lacrime per Massimiliano: «È già finita prima di cominciare»

Ancora delusioni per Gemma Galgani. La dama torinese di Uomini e Donne si ritrova ad affrontare una forte delusione al centro studio. L'inizio della puntata, per lei, inizia serenamente, data la nuova conoscenza con Massimiliano. Ma la musica cambia quando, accanto a lei si siede un'altra corteggiatrice, Nadia Marsala. A questo punto, si rende conto di non essere l’unica ad aver iniziato una frequentazione con il nuovo cavaliere.

A Gemma, questa novità, non va giù e quando Maria De Filippi manda in onda l’esterna di Massimiliano con Nadia non riesce a trattenere le lacrime. La delusione è tanta e nessuno in studio comprende il suo malessere. Gianni Sperti e Tina Cipollari non riescono a capire come possa già versare tutte queste lacrime per un uomo che neanche conosce.

Ma, la mazzata finale per Gemma arriva quando Nadia chiede al Massimiliano se ci potrà mai essere una relazione fra lui e Glagani: la risposta è «no».

«È già finita prima di cominciare e ci stavi già piangendo» afferma Gianni guardando la dama di Torino. E non solo, il cavaliere smentisce il fatto di aver invitato la Galgani a cena per la sera di questa registrazione.

«Io ti ho invitata stasera? Allora non me ne sono accorto» dichiara l’uomo. Sperti e Tina sono convinti che Gemma si sia illusa da sola e Maria le fa notare che ora è tutto chiaro. «Poi diventa umiliante», commenta la De Filippi, consigliando alla dama di tornare a sedersi nel parterre lasciando il centro studio.

Ida Platano, storica amica di Gemma e altra corteggiatrice del programma, prende le sue difese e fa presente che Massimiliano avrebbe potuto dirle subito che non aveva intenzione di avere una storia d’amore con lei.

