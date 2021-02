Uomini e donne, Davide Donadei torna sui social dopo la scelta di Chiara Rabbi:«Qualche mese fa non ci avrei creduto…»

Davide Donadei, il tronista di “Uomini e donne” torna sui social assieme alla nuova fidanzata Chiara Rabbi, corteggiatrice scelta nel dating show di Maria De Filippi. A “Uomini e donne” infatti alla fine del suo percorso Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi invece dell’altra pretendente, Beatrice Buonocore.

UOMINI E DONNE, DAVIDE DONADEI E LA DEDICA PER CHIARA RABBI

Davide Donadei dopo la sua esperienza a “Uomini e donne” ha deciso di condividere un post dove fa una tenera dedica alla nuova fidanzata, Chiara Rabbi, pronta a vivere la relazione con lui lontano dalle telecamere. Davide Donadei ha postato uno scatto a fianco di Chiara Rabbi e poi scritto una lunga didascalia: “Qualche mese fa se qualcuno mi avesse detto che oggi avrei postato una foto cosí non ci avrei creduto.. eppure eccola qui. In molti dicono che la felicitá sia solo un attimo da prendere al volo quando passa, io invece credo che la felicitá sia l’insieme di molti attimi che ti fanno battere il cuore più veloce. Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila”.

DAVIDE DONADEI RINGRAZIA UOMINI E DONNE MA DIMENTICA...

Non mancano naturalmente i primi ringraziamenti: “Vorrei ringraziarvi tutti, uno ad uno e piano piano lo farò. In questo percorso ho dato tutto me stesso, ci ho creduto come non ci avevo mai creduto prima nella mia vita e non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza @uominiedonne per aver creduto in me. Io e @chiara_geme vi porteremo nella nostra semplicitá di ogni giorno. Oggi sono felice. Troppo. Vi abbraccio tutti.❤️”.

Nell'elenco di ringraziamenti manca però misteriosamente la corteggiatrice rimandata a casa, Beatrice Buonocore, che è riuscita a far piangere il tronista nel momento della sua scelta...

