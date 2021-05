Uomini e donne, il capitombolo di Tina Cipollari dietro le quinte: Gianni Sperti non resiste e lo condivide sui social

Tina Cipollari cade dietro le quinte di "Uomini e donne", ripresa da Gianni Sperti. Tina Cipollari, opinionista di “Uomini e donne” è caduta dietro le quinte del dating show condotto da Maria De Filippi e Gianni Sperti ha impietosamente caricato il suo video nelle stories di Instagram, per condividerlo con i suoi follower.

Gianni Sperti, opinionista storico di Uomini e donne assieme a Tina Cipollari, ha caricato sulle stories del suo account un divertente video social della collega. Tina è impegnata dietro le quinte del programma a scherzare recitando il personaggio che le riesce meglio, quello della vamp. Ripresa da Gianni, la Cipollari si mette in mostra con una sfiilata: entra in scena con il passo da modella e poi, dopo aver fatto pochi passi, per girarsi a favore di obbiettivo si poggia su un grosso separé.

Una scelta azzardata, perché il separé non la tiene e Tina precipita a terra esibendosi davvero in un bel capitombolo, rigorosamente immortalato dallo smartphone. Gianni Sperti poi non ha evidentemente resistito alla tentazione e ha deciso di condividere la divertente caduta dell’opinionista romana, che fortunatamente non ha riportato danni.

Di sicuro a sorridere per la condivisione, oltre ai numerosi follower di Gianni Sperti anche una dama del trono over (da più di dodici anni), ovvero l’acerrima nemica di Tina Cipollari, Gemma Galgani.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 18:28

