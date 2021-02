Un posto al sole, Imma Pirone: «Lavoravo nell’impresa di pulizie dei miei genitori, poi ho coronato il mio sogno»

Imma Pirone interpreta Clara nella popolare soap “Un posto al sole”. Imma Pirone ha studiato danza, recitazione, lavorato nell’impresa di pulizie del padre e alla fine ha coronato il suo sogno, passando da figurante a protagonista di “Un posto al sole”.

UN POSTO AL SOLE, IMMA PIRONE DA FIGURANTE A PROTAGONISTA

Imma Pirone, Clara nella soap “Un posto al sole”, ha iniziato a lavorare nell’impresa del padre per pagare gli studi di danza: “A 18 anni – ha spiegato in un’intervista a “Diva e donna” - ho cominciato a lavorare nell’impresa di pulizie dei miei genitori per mettere qualcosa da parte. Così mi sono diplomata in Danza classica, moderna e contemporanea con i miei sacrifici. Avevo raggiunto il primo obbiettivo”.

Poi è passata alla recitazione ed è arrivata l’occasione di “Un posto al sole”: “Per studiare recitazione, frequentare stage e masterclass dovevo guadagnare, così ho iniziato a fare la figurante e piccoli ruoli. Nel frattempo, nel 2010, sono anche arrivata fra le finaliste di Miss Italia. Ma soprattutto non mi sono fatta abbattere dai primi no. Perché quando si hanno dei sogni bisogna tirarli fuori piano piano e non deprimersi per un casting andato a male. “Un posto al sole” mi dà molta visibilità ed era uno dei miei obbiettivi: da piccola lo guardavo con le mie sorelle e avevo la sensazione che un giorno sarei stata lì”.

Clara è un personaggio che le piace molto: “Clara è una ragazza umile, un gran lavoratrice, purtroppo è innamorata del ragazzo sbagliato. Si deve svegliare e lo farà…”

