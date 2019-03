Domenica Live, Umberto Smaila fa un regalo alla mamma: reunion dei Gatti di Vicolo Miracoli

É stata una reunion parziale dei Gatti di Vicolo Miracoli il regalo che Domenica Live ha fatto alla madre di Umberto Smaila, Giuseppina “Mary” Nacinovich, per i suoi 93 anni. A festeggiarla in studio, infatti, oltre al figlio con tutta la famiglia, tranne Greta, sono arrivati a sorpresa Franco Oppini e Nini Salerno che hanno portato la torta.



«Sono nata il 17 marzo del 1926 - racconta Mary - sono emozionata qui ma già da un mese, alla mia età tutto agita».

Si parla anche di un libro scritto dalla madre di Smaila, “Fiume. La casa oltre il confine”. La donna, infatti, ha avuto una vita non facile, «è stata anche nei campi profughi», ricorda Barbara D'Urso.

«C’è tutto il mio cuore lì dentro. Ci sono i miei ricordi, le mie testimonianze. Poi però fa anche ridere», assicura l’autrice.

Poi la sorpresa di Oppini e Salerno.

«Sono stata la mamma di tutti loro - commenta Mary - mi ricordo quando Franco veniva a casa a studiare con Umberto per la maturità e io preparavo per lui la cioccolata ma la mangiava tutta Umberto».

«Io e Umberto eravamo compagni di banco, era l'unico che entrava nel suo banco», dice Oppini.

E si conclude tra candeline spente, auguri e risate.

