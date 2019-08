Ultimo, ritorno di fiamma con Federica Lelli: la foto in piscina è la conferma ufficiale

Fedez disperato su Instagram: «Anche le vostre mogli stanno già organizzando il Capodanno?» e prende in giro Chiara

Mercoledì 14 Agosto 2019, 16:21

Prima le indiscrezioni di gossip, poi la conferma ufficiale sui social:è tornato insieme alla storica fidanzata,. Merito di un selfie scattato in piscina, in cui i due ragazzi appaiono sorridenti e in compagnia di un simpaticissimo cane.Su Instagram, quindi, il cantante e musicista romano, al secolo, ha voluto rendere noto ai follower di aver ritrovato l'amore con la sua Federica, con cui la storia era finita nell'estate 2018, pochi mesi dopo la vittoria dialle Nuove Proposte di Sanremo. Molti fan, nel brano portato a Sanremo 2019, I tuoi particolari, avevano visto proprio una dedica alla ex fidanzata.Negli ultimi tempi,era stato avvistato dai paparazzi in compagnia di una misteriosa ragazza mora, ma già un mese fa Chi aveva 'pizzicato' il musicista 23enne insieme ain barca a Capri. Oltre al successo artistico, quindi, ora il giovane cantante di San Basilio può sorridere anche per aver ritrovato l'amore.