Ultimo, amore e ironia nella dedica su Instagram per la fidanzata partita per l'America: «Mi hai salvato» IL POST

«Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato»: sono alcune delle parole che Ultimo dedica su Instagram alla sua fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, che, dopo una lunga vacanza, è tornata in America.

«Stamattina sei tornata in America e hai lasciato a casa mia un casino incredibile per colpa del tuo/nostro disordine - scrive su Instagram Niccolò Moriconi - E così adesso ogni angolo di casa ha la tua voce».

Ed è proprio nel post di ringraziamenti, che il cantante romano fa riferimento al suo nuovo disco: «Il mio disco non poteva concludersi senza di te, dentro ci saranno la speranza e la vita che solo una come te poteva darmi».

Parole d'amore corredate da scatti ironici che confemano un rapporto solido, come lo stesso Ultimo dichiara: «Certo che ci credo negli avvenimenti, cercare indietro per poi ritrovarlo avanti quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore, ma tu sarai contraria perché non vuoi un nome. E certo che so bene quanto dentro pesa tu vedi l’abbandono come la tua casa ed io vorrei bussarti e farti una sorpresa, portarti nei miei fogli come fa un poeta».

