U&D, Sossio e Ursula in dolce attesa: lei risponde alle domande sul sesso del figlio

Belen incinta del secondo figlio di Stefano De Martino? Arriva l'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal trono 'Over' di Uomini e Donne all'amore ritrovato, con tanto di figlio in arrivo.sono più uniti che mai e si godono la dolce attesa del loroinsieme. L'ex calciatore professionista e la sua compagna, che sono pronti anche a convolare a nozze, stanno per diventare genitori di un bambino e in molti si chiedono quale sia ilMaschietto o femminuccia? Molti lo chiedono, anche con insistenza, dal momento che Ursula è ormai giunta al quarto mese di gravidanza. Su, le domande dei follower si sono accumulate e a quel puntoha deciso di registrare un video, caricandolo tra le Stories, per rispondere a tutti.«Ciao a tutti, vi rispondo con un video perché le vostre domande sono veramente tante e ne approfitto per dirlo a tutti» - spiega- «Volevo dirvi che il sesso del mio bimbo ancora non si sa, è ancora presto e appena lo sapremo ve lo diremo. Nel frattempo, la cosa più importante è che stiamo benissimo».