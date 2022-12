«Io truffato, mi hanno rubato 13mila euro»: il racconto choc dello youtuber Anima. Poi l'avvertimento

Sascha Burci, meglio conosciuto come Anima, ha raccontato di essere stato truffato tramite un investimento online. Dopo essersi assentato dai social per diverse settimane facendo preoccupare i fan, lo youtuber e content creator è ritornato sulla piattaforma Instagram raccontando di essere stato coinvolto in qualcosa di molto grave, e per risolvere la situazione sta agendo per via legale con l'aiuto degli avvocati.

Cosa è successo

Sascha ha raccontato di essersi affidato ad una persona misteriosa che gli avrebbe rubato una somma di circa 13.000 euro e che il malintenzionato non sarebbe intenzionato a restituirglieli. «Sono qui a mettervi in guardia. Io so cos’è la povertà, perché l’ho vissuta sulla mia pelle. Conosco il valore dei soldi. State sempre in guardia sugli investimenti, perché gli involucri e le parole possono essere belli quanto si vuole, ma nascondono solo dolore e delusione», aveva spiegato lo youtuber.

Il creator si difende dalle accuse, provando a spiegare quanto successo ma non entrando nei dettagli perché ci sono in atto delle azioni legali e quindi deve mantenere la privacy: «Non ho paura di questa situazione, anzi sono contento di essere qua e di potervi mettere in guardia. Io non ho avuto questa fortuna», ha spiegato il creator condividendo con i follower alcune proposte di investimenti dai quali, a suo dire, sarebbe meglio stare alla larga: «Sappiate che sono truffe. Alte percentuali di rientro trimestrali, questo mi è stato presentato e tantissime persone ci sono cascate», ha chiosato Anima lanciando un messaggio importante agli utenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 14:54

