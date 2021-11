Francesco Totti festeggia Halloween con un improbabile costume da suora sexy

Una suora un po' horror e un po' sexy. È questo l'improbabile, ma divertentissimo, travestimento che Francesco Totti ha scelto per festeggiare Halloween.

L'ex capitano della Roma si è travestito da suora insanguinata, non rinunciando a improbabili dettagli sexy, per festeggiare insieme ad un folto gruppo di amici. I dettagli del travestimento di Francesco Totti sono decisamente ricercati ed esilaranti, ma per un travestimento davvero horror avrebbe anche potuto mascherarsi da Luciano Spalletti...

