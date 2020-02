Francesco Totti incontra Salvini in montagna: boom di commenti dopo la stretta di mano dei "Capitani"

Matteo Salvini e Francesco Totti insieme nello stesso posto e nella medesima foto. Sul profilo social del leader della Lega è apparso uno scatto che ha immortalato la stretta di mano tra "Capitani" ad alta quota. I due stanno trascorrendo qualche giorno sulla neve e il post ha scatenato numerosi commenti, tra i quali quelli che ricordano che anche Salvini è un "Capitano" per i suoi seguaci.

«Il Capitano! Onore a te Francesco Totti!», è la didascalia a corredo della foto. I due si sono incontrati in un rifugio sulle Dolomiti del Brenta, nella zona di Madonna di Campiglio, in Trentino-Alto Adige, dove entrambi stanno passando le vacanze invernali.

«Due capitani in un colpo solo», è il commento di un follower su Instagram. E c'è anche chi gli ricorda che è un tifoso del Milan: «Sei un traditore».

