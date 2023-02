Totti, la prima dedica social a Noemi: «Basta uno sguardo». Pranzo al mare nel ristorante simbolo dell'amore con Ilary

Francesco Totti spazza via le voci di una presunta crisi con Noemi Bocchi con la prima dedica social per la nuova compagna. Durante un pranzo al mare a Santa Severa, l'ex calciatore ha pubblicato nelle storie Instagram una foto della fidanzata, con in sottofondo la canzone di Nek "Basta uno sguardo". Una vera e propria dedica d'amore, che dimostra quanto i due siano affiatati a un anno dal fidanzamento.

Totti e Ilary in tribunale: due ore di udienza sul caso Rolex, borsette e scarpe. I legali di lei: «Nelle mani dei giudici»

Totti e Noemi Bocchi in crisi? L'indizio social che aumenta il gossip: «Lei non lo segue più». Cosa succede

Il pranzo a Santa Severa

I due sono stati a pranzo all'Isola del Pescatore, il ristorante dove Francesco Totti chiese a Ilary Blasi di sposarlo. Un luogo "sacro" per la ex coppia, ma che Noemi ha già frequentato più volte insieme al nuovo compagno. Insieme a loro c'era anche il primogenito dell'ex romanista, Cristian, e l'amico Carlo Cancellieri, con cui condivide la passione del calcio a 8 (lui è l'allenatore della squadra di Totti).

Noemi a Totti erano stati "in silenzio" sui social per un periodo e alcuni voci sussurravano che stessero vivendo un momento di maretta. Nei giorni scorsi un fan li aveva fotografati insieme a Roma, dissapando i dubbi.

Ilary e Bastian a Roma

E mentre Totti si gode la nuova vita con Noemi, anche Ilary ha definitivamente rotto gli indugi con il tedesco Bastian Muller. Ormai la showgirl non si nasconde più. Dopo averlo presentato alla sorella Silvia in montagna, lo ha portato a Roma per farlo conoscere agli amici e al resto della famiglia. In parallelo, la causa con Totti prosegue senza soluzione condivisa. Il 14 marzo la prima udienza per la separazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA