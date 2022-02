La nuova fiamma di Totti? Tutti gli indizi portano a Noemi

Si chiama Noemi Bocchi, è bionda e ovviamente bellissima. Certezze non ce ne sono, ma gli indizi ormai sono tantissimi. Sarebbe lei la nuova fiamma di Francesco Totti ormai in fase di separazione dalla moglie Ilary Blasi. Un amore nato qualche mese fa e deflagrato in queste settimana.

La passione per il calcio di Noemi non è improvvisa: l'ex marito, imprenditore, è dirigente di una squadra laziale. I due si sono incontrati sui campi da padel, e da lì si sarebbero innamorati. Noemi, laureata in economia, era presente anche sugli spalti a pochi passi da Francesco durante la recente sfida di campionato Roma-Genoa. Era con lei Totti durante una festa a Colle Oppio, e anche a cena pochi giorni fa in un noto ristorante del Torrino.

Noemi, classe 1988, ha due figli e qualche mese fa, quando Totti aveva avuto un incidente in auto, lei era fuggita di corsa da un locale trendy vicino a Colle Oppio per stargli vicino

La crisi tra Ilary e Francesco sembra ormai irreversibile, come anticipato da Dagospia, tanto che l’ex calciatore già si starebbe spostando nell’altra casa di Casal Palocco.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 16:09