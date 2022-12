Totti e Noemi, fuga romantica a Miami per Capodanno con le figlie Chanel e Isabel

di Redazione web

Totti e Ilary Blasi si preparano a dare il benvenuto al nuovo anno da separati e con i rispettivi nuovi partner. Ilary Blasi è partita alla volta di Bangkok già cinque giorni fa per trascorrere un Capodanno da urlo insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller. Totti, invece, ha deciso di volare al caldo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno scegliendo come meta le acque cristalline di Miami. La fuga romantica si è trasformata, però, in una vacanza di famiglia perché con loro ci sono anche le figlie Chanel ed Isabel.

Totti, Cristian come papà Francesco: selfie sui social con la fidanzata Melissa

Totti, la figlia Chanel e il manicure di Capodanno che sorprende i fan

Chanel Totti ha un corteggiatore segreto: a Natale un «regalo speciale». E sui social regna il silenzio

Il viaggio di famiglia

La famiglia felice è stata avvistata questa mattina a Fiumicino da una fan che ha scattato una foto e l'ha inviata poi a Deianira Marzano, conosciuta come la regina social del gossip che ha fatto diventare virale lo scatto rendendo subito pubblica la meta di Totti e Noemi.

A suggerire la loro partenza ci ha pensato anche Chanel Totti che con una storia pubblicata su Instagram la secondogenita dell'ex coppia Totti-Ilary ha mostrato il tabellone dei voli dell'aereporto di Fiumicino, non indicando però la destinazione finale.

Ora è chiaro, mentre Ilary si gode un po' di sano relax lontano dalla macchina infernale del gossip in Thailandia, Totti è pronto a partire in direzione Usa per il suo primo Capodanno lontano da Ilary e accanto alla nuova compagna Noemi Bocchi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA