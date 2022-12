Totti e Noemi, hotel di lusso per Capodanno. Le foto di Chanel a Miami scatenano gli hater: «I soldoni del papà...»

di Redazione web

Francesco Totti e Noemi Bocchi brinderanno al nuovo anno direttamente nell'hotel a 5 stelle a Miami. La coppia ha scelto di partire alla volta degli Stati Uniti per festeggiare il loro primo Capodanno insieme, con loro anche le figlie del Pupone, Chanel e Isabel, avute dalla relazione con Ilary Blasi. La conduttrice già da qualche giorno si trova in Thailandia, a Bangkok in compagnia del suo Bastian Muller.

Appena atterrati in America, nella calda Miami, Noemi e Totti hanno raggiunto l'hotel in cui soggiorneranno per i prossimi giorni di vacanza prima di ritornare agli impegni lavorativi a Roma. A mostare alcuni momenti della loro chiacchierata fuga d'amore, ci pensa la figlia Chanel Totti che ha documentato tra le Instagram stories il primo buongiorno tra le famose palme della Florida.

La secondogenita di Totti ha condiviso alcuni scatti che ritraggono l'hotel di lusso, in cui la famiglia sta alloggiando, munito di piscina e spa per un vacanza in totale relax lontano dalla bufera mediatica. Gli haters si sono scatenati nei commenti: «Tutto questo bene grazie ai soldoni di papà...», si legge. «Ma quanti anni ha?», ha commentato qualcuno accusandola di essersi rifatta nonostante la sua giovane età.

