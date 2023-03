Totti e Noemi, famiglia allargata con Chanel e Isabel: ecco dove sono

Mentre Ilary Blasi vola a Francoforte dal suo Bastian, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di concedersi un po' di relax sulla neve. Dopo un San Valentino all'insegna del romanticismo, questa volta, la coppia ha deciso di spostarsi a Madonna di Campiglio per passare qualche giorno insieme ai figli. Insieme al Pupone e alla sua nuova fidanzata, infatti, ci sono anche Chanel e Isabel, le figlie di Totti e Ilary, e Sofia e Tommaso, i bambini nati dal matrimonio tra la Bocchi e Mario Caucci. Una famiglia allargata sempre più complice e felice.

Chanel rivela la vacanza

A rivelare la vacanza della famiglia in Trentino ci ha pensato Chanel Totti. La 15enne, sempre più attiva sui social network, nelle ultime ore ha pubblicato varie storie su Instagram e video su TikTok che hanno svelato a tutti la meta in montagna scelta da Francesco Totti e Noemi Bocchi. Tra un selfie allo specchio e le foto di panorami innevati, piste da sci completamente bianche e momenti di relax in piscina, la figlia di Totti e Ilary appare felice e spensierata. Tra tute griffate e pellicce da diva, Chanel non passa inosservata e anche ad alta quota lascia il segno con i suoi look glamour.

Il rapporto con Noemi

Dopo una prima fase di assestamento, dovuta al dolore per la separazione dei genitori, Chanel ha ritrovato il sorriso. Il rapporto con Noemi Bocchi sembra ottimo, così per la sorella minore Isabel. Le donne in casa Totti sembrano aver trovato la giusta complicità, legata alla felicità ritrovata di Francesco. Una famiglia allargata complice e unita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 21:55

