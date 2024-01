Francesco Totti e Noemi Bocchi, la cartolina (super sexy) alle Maldive e la sfida con le moto d'acqua. Il Capodanno lontano dalle polemiche di Ilary Blasi

di Redazione web

Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano a Roma dopo aver passato il Capodanno alle Maldive. La coppia, ormai consolidata, si è concessa un viaggio lontano dalle polemiche innescate nelle ultime settimane dall'ex moglie di Totti, Ilary Blasi (presto di nuovo in tribunale per la causa di divorzio). Lady Totti ha condiviso alcune foto del viaggio e un video, che ritrae lei e il compagno mentre si sfidano in una gara con le moto d'acqua.

Innamorati

Noemi Bocchi e Francesco Totti stanno insieme ormai da più di un anno (secondo Ilary anche da prima).

Matrimonio in programma?

Totti e Noemi vivono insieme da tempo. Più volte la Bocchi ha mostrato quello che sembra un anello di fidanzamento, anche se nessuno dei due ha annunciato nozze imminenti. Tutta via, chi li conosce non esclude la possibilità che i due possano unirsi in matrimonio e addirittura pensare a un figlio insieme. Prima, Totti dovrà risolvere il divorzio con Ilary Blasi, nel quale sono in ballo ancora tanti soldi e diritti su proprietà.

