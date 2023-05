Francesco Totti e Noemi Bocchi al Foro Italico: il capitano star sugli spalti, poi il match di padel con Sinner

di Redazione Web

Uniti dal Padel. Francesco Totti sbarca al Foro italico di Roma per sfidare a colpi di padel il tennista italiano Jannik Sinner. In prima fila con lui, l'immancabile compagna Noemi Bocchi, che fa il suo ingresso accanto all'ex Capitano della Roma. Il match che i due si apprestano a fare sta appassionando tutti i fan di entrambi, tanto da riempire di tweet e post i social.

Il torneo

Ormai sempre più uniti, i due fanno coppia fissa da tempo. Come due teneri piccioncini, i due sono immortalati sugli spalti e si scambiano gesti semplici e affettuosi come sorrisi e Noemi dà al compagno gomme da masticare. Totti e Noemi sono seguitissimi e non si nascondono più, neanche agli eventi sportivi dove i fan erano soliti vedere Totti con l'ex moglie Ilary Blasi. Il torneo di padel è un’occasione: a partire dalle 14.15, durante gli Internazionali BNL d’Italia, Jannik Sinner e Francesco Totti si sfideranno a padel.

I fan

Attesissimo l'incontro fra i due da parte sia dei tifosi di calcio, che rivedono in campo un pezzo di storia della Roma, sia degli appassionati del padel e i sostenitori del tennis azzurro. E' il BNL Italy Major Premier Padel, il primo torneo combined nella storia del circuito della Federazione Internazionale Padel, con il supporto del Qatar Sports Investments (QSI).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 14:52

