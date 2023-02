Totti, Noemi Bocchi parla della malattia: «Grazie per la vostra vicinanza. Dovrei operarmi, ma ho paura»

di Redazione Web

La nuova compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, torna a parlare su Instagram, a pochi giorni dal suo post - con tanto di profilo social diventato pubblico per l'occasione - in cui aveva parlato della sua malattia, la diastasi addominale. A corredo di una foto in cui mostra una radiografia, la giovane mamma, legata all'ex capitano della Roma da più di qualche mese, ringrazia chi le è stato vicino dopo l'intima confessione fatta sui social.

Noemi Bocchi, il post su Instagram

«Grazie per le vostre parole di vicinanza. Grazie per aver capito cosa io realmente sentissi il bisogno di comunicare e il perché. Grazie per avermi rassicurato», scrive Noemi. «So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata... tuttavia l'intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi. Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio. Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 19:48

