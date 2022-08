Totti e Noemi Bocchi, l'incontro nella notte nella casa del Circeo: la foto e le indiscrezioni

E niente pare proprio che Francesco Totti non riesca a star lontano da Noemi Bocchi. Lo ha rifatto: una fuga di notte a casa della nuova fiamma. Cambia però la location. Stavolta i due amanti (presunti) si sono visti al Circeo. E tutti se lo aspettavano.

Nonostante l'ex capitano giallorosso sapesse di essere monitorato dai fotografi non è riuscito a non cedere alla tentazione. E così per la terza volta in due mesi Chi lo ha sorpreso mentre entrava nella residenza (estiva) della 34enne.

Una mossa non molto sensata in vista della separazione con Ilary Blasi, che nel frattempo è volata in Croazia per raggiungere con la piccola Isabel la sorella Silvia in vacanza in barca con il marito, le figlie e lo zio, e chissà cosa ne pensano gli avvocati. Gli interessi in gioco nel divorzio sono tantissimi ma all'ex pupone pare non interessare più.

Totti e Noemi, l'incontro nella notte

Stavolta, nelle foto nel settimanale diretto da Alfonso Signorini, si vede Totti che scende da una macchina in cui è con una coppia di amici sotto la casa che Noemi ha preso al Circeo a due passi dalla residenza di Sabaudia dell'ex capitano giallorosso. L'ingresso è stato registrato alle 22,30 l'uscita, non pervenuta.

Le strategie dei due ex coniugi sembrano ormai chiare, e Ilary probabilmente è la più lungimirante tra i due. Amici vicini a Totti avevano provato a dire che la colpa della separazione fosse da ricercare in messaggi equivoci che la conduttrice aveva mandato a un presunto amante, ma di questi non c'è alcuna traccia. Quello di cui si ha documentazione, tra l'altro fotografica, sono invece i ripetuti incontri di Totti con Noemi Bocchi.

