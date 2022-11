Totti e Noemi Bocchi, convivenza vicina a Roma Nord: eccoli mentre scelgono assieme i mobili di casa FOTO

di Luca Uccello

Francesco Totti e Noemi Bocchi mettono su casa. Lo fanno sul serio. E come fotografato dal settimanale Chi, l’ex capitano della Roma e la sua nuova compagna di vita sono andati a visitare di persona una grande esposizione di arredi, la Fiera del mobile di Riardo, in provincia di Caserta. Una visita di interesse perché la nuova coppia vuole costruirsi il suo nuovo nido d’amore.

Francesco, sorridente e disponibile, ha deciso di seguire passo dopo passo, la nascita della loro casa. E per questo ha accettato di accompagnarla con il suo scooter di grossa cilindrata a scegliere la cucina, poi anche la camera da letto.

Totti e Noemi, prove di famiglia allargata

La domanda che si fa il settimanale diretto da Alfonso Signorini è «chissà se Noemi saprà cucinare i piatti tipici della tradizione romana: Totti è ghiotto di pasta e di primi, ai quali ha dovuto rinunciare per anni, in ossequio alle regole della sua carriera da calciatore. Ma ora nessuno lo può fermare…». In alternativa c’è il ristorante dove finora la coppia si è sempre concessa a favore di obiettivo.

E così è stato anche in occasione del compleanno numero 17 di Cristian, pochi giorni fa. Una giornata speciale per il figlio dell’ex capitano giallorosso festeggiato all’Isola del pescatore di Santa Severa (che resta il luogo simbolo del legame fra Totti e Ilary, ricorda Chi), sempre con Noemi e i figli.

Una festa anche per Noemi che ha ricevuto il primo bacio, sul collo, a favore di paparazzi. Insomma ormai l’amore tra Francesco e Noemi non ha più bisogno di nascondersi.

La separazione da Ilary

Intanto sul piano legale la telenovela Totti e Ilary tra qualche giorno, esattamente l’11 novembre, vedrà discutere in tribunale la per la questione orologi e borsette.

Chi sottolinea ancora che «sarà la prima volta che i due ex si guarderanno dritto negli occhi dopo la separazione. Ilary è rimasta in silenzio pubblicamente, ma in tribunale è pronta a far valere le proprie ragioni, e non solo per le sue preziose borse, che avrebbe già recuperato».

Infine: «I sogni di nozze fra Totti e Noemi, che qualcuno paventava, possono attendere. L’unica cosa che unisce Totti e Ilary, in questo momento, sono i figli. Come nel caso degli auguri a Cristian: entrambi hanno fatto un post con la scritta: “Auguri amore mio”».

Francesco #Totti e Noemi #Bocchi alla Fiera degli arredi scelgono la cucina insieme: pronti alla convivenza a Roma Nord https://t.co/Prq3gKdqCj — Leggo (@leggoit) November 9, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA