Totti e Noemi vanno a vivere insieme: quanto costa il super attico a Roma Nord

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero deciso di compiere il grande passo: a breve, infatti, la coppia inizierà una convivenza vera e propria. Ora che i due sono usciti allo scoperto e non hanno più alcun motivo per nascondersi, trapelano fotografie e informazioni sul loro imminente futuro.

Il superattico a Roma Nord

Il magazine Chi li ha immortalati insieme mentre visitano un attico situato in zona Roma Nord. "La coppia potrebbe festeggiare il primo anniversario ufficiale in una nuova casa [...] Un superattico in un condominio di lusso fra Roma Nord e il centro città" scrive il giornale.

Dove si trova l'appartamento

Abbiamo fatto delle ricerche in base alle foto pubblicate su Chi e l'appartamento in vendita si troverebbe lungo il percorso del Lungotevere, dove "sorgono edifici moderni accanto a villini edificati ta il 1911 e gli anni Venti, abitazioni neobarocche, concepite per essere abitate da singole famiglie di estrazione sociale benestante" si legge sul web.

