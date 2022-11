Totti e Noemi Bocchi, «sparito il cagnolino regalato al figlio Cristian»

Francesco Totti-Noemi Bocchi, il giallo del nuovo cane di Cristian Totti sparito. Era stata la nuova compagna di papà Francesco, Noemi Bocchi, a regalarglielo lo scorso 6 novembre, in occasione del suo 17esimo compleanno. Lo rivela Dagospia. «Dov'è finito il cucciolo? Ah, saperlo...», scrive il sito diretto da Roberto D'Agostino. E non è neanche la prima volta che un animale sparisce da casa Totti: lo scorso mese di agosto il gatto Alfio si è smarrito, salvo poi essere ritrovato dopo gli accorati annunci social di Ilary Blasi. Del nuovo cane di Cristian, invece, al momento si sono perse le tracce.

Totti e Ilary, gli avvocati cercano un accordo

La notizia arriva proprio mentre gli avvocati di Francesco Totti e Ilary Blasi cercano un accordo nella loro «guerra del guardaroba». L'11 novembre, dopo un’ora e mezzo di faccia a faccia davanti al giudice a discutere della proprietà e dell’uso di Rolex, gioielli, borse e scarpe griffate, i coniugi (in via di separazione) hanno deciso di concedere ai rispettivi difensori mandato per provare a trovare un accordo bonario. Una sorta di tregua “armata” nel contenzioso, che ormai va avanti da giugno scorso, ossia da quando Ilary ha portato via dalla cassetta di sicurezza in banca (cointestata con Totti) una preziosa collezione di orologi del valore superiore a un milione di euro.

