Totti e Ilary Blasi in tribunale, l'udienza sul "caso Rolex". Un'ora in aula, poi vanno via in silenzio

Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale. L'ex capitano della Roma e la showgirl volto di Mediaset sono apparsi oggi al Tribunale civile di Roma, in cui si discute la causa tra gli ormai ex coniugi: l'udienza è durata circa un'ora e riguardava la vicenda della restituzione di scarpe, orologi e borse.

Totti e Ilary in tribunale: cos'è successo

Nelle scorse settimane la collezione di borse e scarpe è stata «ritrovata» dalla conduttrice tv nella Spa presente nella villa all'Eur e quindi, con ogni probabilità, questo elemento di scontro giudiziario non sarà più all'attenzione del tribunale. Nel corso dell'udienza, svolta a porte chiuse, non è stato affrontato il tema della separazione che sarà al centro di un altro procedimento che verrà calendarizzato in Primavera.

L'udienza di oggi era stata fissata dal giudice dopo il primo «step» di ottobre. Il giudice oggi, dopo aver preso atto della situazione, è passato all'argomento dei Rolex, che ancora non sono stati restituiti all'ex capitano della Roma. Al termine dell'udienza sia Totti che la Blasi hanno lasciato viale Giulio Cesare in auto senza parlare: idem i loro legali, che non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Novembre 2022, 13:31

