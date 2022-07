Totti e Ilary, Selvaggia Lucarelli punge: «Se il tuo matrimonio è in diretta tv, anche il tuo divorzio lo sarà»

di Federica Portoghese

Non poteva certo mancare il commento di Selvaggia Lucarelli sulla separazione più discussa d'Italia. «Se ti sposi in diretta su Sky, anche il tuo divorzio sarà in diretta su Sky», parole forti e pungenti da parte della giornalista, volto noto di Ballando con le Stelle, contro Ilary Blasi, al centro del ciclone mediatico per la rottura con Francesco Totti, dopo 20 anni di storia d'amore.

La Lucarelli, infatti, non ha perso occasione per ricordare a Ilary la sua ospitata a Verissimo, dove denigrò la categoria dei giornalisti che avevano pubblicato la "falsa" notizia della crisi del suo rapporto con Totti: «Hanno fatto una grande figura di m***a». Stessa figura che, a oggi, sottolinea Selvaggia, sembra aver fatto proprio Ilary. «I giornali fanno il loro lavoro che è dare una notizia. Si può discutere su come viene data ma non sulla legittimità di darla, specie se si parla della separazione della coppia più nota e "volontariamente" esposta del mondo dello spettacolo».

Così la Lucarelli critica pubblicamente la Blasi su Instagram: «Non possiamo decidere di avere copertine e like per quello che ci piace e un telo nero sopra quello che non ci piace . Iinsultare i giornali che dicono una cosa sgradita non è un buon modo per difendersi. È un modo sgradevole di buttarla in caciara». A posteriori pare che i giornalisti, messi sotto critica dalla Blasi, avessero proprio ragione...

