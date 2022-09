Totti e Ilary, Sean Brocca smentisce Corona: mai dette quelle frasi

di Redazione web

Totti e Ilary, Sean Brocca non ci sta ad essere tirato in causa da Fabrizio Corona e tramite il suo legale, l'avv. Francesca Scarpa, scardina punto su punto le frasi di Corona: non le ho mai pronunciate.

Espressioni mai dette

È l'avv. Scarpa a sottolineare i riferimenti fatti da Corona: alle seguenti espressioni «comunque non condivido le tue affermazioni su "è una storia costruita" Io credo che Totti fosse molto innamorato di Ilary anche se le ha fatto molte corna. Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza, sfruttando il suo nome per far carriera». E ancora «lui poteva avere tutte le donne del mondo invece è rimasto sposato 20 anni con lei, qualche scappatella ci puo' stare è normale. Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui "ha perso tutto", e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per 20 anni perché le conveniva». Sean Brocca, avvisa l'avv. Scarpa, non ha mai fatto tali affermazioni, che sono all'evidenza ascrivibili ad altro soggetto.

Il ricordo

Sean Brocca, ricorda l'avv. Scarpa, intende inoltre specificare che nelle occasioni in cui gli è stato chiesto di riferire della propria relazione con Ilary Blasi ne ha parlato sempre e solo in termini positivi, conservando di lei un bel ricordo.

