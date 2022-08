Ilary Blasi a Roma dopo la vacanza da single: accelerazione nei tempi della separazione con Totti?

Settembre è alle porte e per tutti è tempo di riprendere in mano la vita messa in stand by dalle vacanze estive. E anche per Ilary Blasi e Francesco Totti è tempo del confronto. La notizia della loro separazione a inizio luglio ha sconvolto l'Italia. In primis loro che, da quel momento, hanno preferito il silenzio e la lontanza. Ma adesso dovranno dare il via alle procedure della separazione e il ritorno a Roma della showgirl potrebbe significare che tra i due c'è l'intenzione di accelerare i tempi.

Il rientro dalle vacanze

Ilary Blasi è rientrata nella Capitale e ha condiviso con i propri follower di Instagram delle storie in cui dà la notizia. Foto e video che la ritraggono con vista sui tetti e sulle cupole della città. La conduttrice è tornata a Roma dopo la lunga vacanza da single che l'ha vista spostarsi dall'Africa a Sabaudia, da Ibiza alle Dolomiti, dalle Marche fino in Croazia. Proprio quest'ultima è stata la sua ultima tappa prima di far ritorno a casa, dove ha trascorso alcuni giorni in barca con la figlia Isabel, la sorella Silvia e la sua famiglia. In quest’ultima parte di villeggiatura, la conduttrice ha postato foto hot molto apprezzate dai suoi follower, ma anche al centro di critiche dagli haters. Non sappiamo se la sua ultima vacanza in Croazia era stata programmata in questo modo, ma dopo la notizia che Totti ha deciso di affidarsi alla regina dei matimonialisti, Ilary potrebbe aver deciso di anticipare il ritorno per non farsi cogliere impreparata.

La separazione

Dopo il distacco iniziale, aiutato dalle vacanze imminenti, adesso i due si siederanno a un tavolo per raggiungere un accordo per la divisione dei beni. Il via per le pratiche di separazione potrebbe subire un'accelerata visto che il rischio che tutto si complichi nella divisione del patrimonio familiare è molto alto. E Francesco Totti ha giocato d'anticipo, affidando i propri interessi al pezzo da novanta delle separazioni, l'avvocatessa Anna Maria Bernardini de Pace. Una mossa a sorpresa, ancora non confermata, ma che Francesco Totti avrebbe fatto per cercare di ottenere una separazione consensuale e, se possibile, meno dolorosa per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Una mossa alla quale, adesso, Ilary dovrà rispondere per non farsi trovare impreparata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Agosto 2022, 10:21

