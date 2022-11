Totti-Ilary, il retroscena sulla causa. «Incontro segreto tra i legali, si cerca un accordo. Ma tra loro neanche uno sguardo»

di Redazione web

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ritrovati venerdì in tribunale, a viale Giulio Cesare a Roma, per il faccia a faccia nella causa di divorzio. Sono stati bene attenti a non arrivare insieme e sono andati via in momenti diversi. In aula, neanche uno sguardo. Tra di loro il gelo prosegue, mentre i legali cercano di venirsi incontro e si vedono per cercare un accordo, che al momento non c'è.

Cosa è successo

Mentre il drappello di giornalisti si dimenava per scattare una foto ai protagonisti che uscivano dal tribunale, i rispettivi legali provavano a defilarsi senza dare nell'occhio, per raggiungere la stessa meta: l'ufficio di Antonio Conte, avvocato di Totti, poco distante dal tribunale. Qualcuno però è riuscito a seguirli, cogliendoli sul fatto. I legali si sono intrattenuti per circa due ore dopo il confronto davanti al giudice, con l'obiettivo di cercare un accordo, che al momento non c'è, come aveva ammesso proprio Conte.

Il tentativo di accordo

Sicuramente l'intesa dovrà riguardare la questione di Rolex e borse, ma non è escluso che gli avvocati stiano cercando di mettere le basi anche per l'accordo sul divorzio, dove ballano diversi milioni di euro e proprietà da rivendicare. La partita in tribunale è appena cominciata. Il prossimo confronto con gli ormai ex coniugi a presenziare, sarà a marzo. Fino ad allora sarà tutto in mano agli avvocati.

