Totti trasloca a Roma Nord vicino a Noemi Bocchi? Sul web spunta l'indizio: ecco dove sarà la nuova casa

di Redazione web

Francesco Totti pronto a traslocare dalla villa all'Eur, dove vive con Ilary Blasi, verso Roma Nord, per avvicinarsi a Noemi Bocchi.

Il tam tam sul web si fa sempre più forte, snocciolando anche gli indizi di dove si troverebbe la nuova casa dell'ex capitano giallorosso: a Roma Nord, all’ultimo piano di un comprensorio con piscina e campi da tennis.

<h2>Dov'è la nuova casa di Totti</h2>

Il luogo preciso: piazza Stefano Jacini, zona Vigna Clara, a due passi da Corso Francia. L'indiscrezione, data per certa, è del sito The Roman Post, come riporta il Messaggero.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 13:15

