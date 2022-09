Totti-Ilary, Noemi Bocchi e la rivelazione di Alfonso Signorini: «Non vede l'ora di entrare nella casa...»

Totti- Ilary , la telenovela continua. E stavolta, a parlarne è il conduttore del Grande Fratello Vip. Mentre scalda i motori per la settima edizione del programma, sul settimanale Chi incalza il gossip sulla news più scottante dell'anno: quella tra Totti e Ilary Blasi. Proprio sulla coppia, ormai scoppiata, di questa estate, a Signorini viene chiesto se potrebbe esserci un possibile ingresso nella Casa di Noemi Bocchi. «Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta». La casa in questione non è certo quella del reality di Canale 5, ma quella in cui potrebbe vivere la sua storia con l'ex Capitano della Roma, o almeno sembra proprio che il direttore di Chi alluda a questo.

La scelta delle opinioniste

Quest'anno, con grande sorpresa, ci sarà Orietta Berti di cui Alfonso dice: «Non sarà per niente buona, nasconde una sottile vena di perfidia. Lei stessa mi ha detto: «Non avrei resistito tutti questi anni nel mondo dello spettacolo se non avessi gli attributi. Non bisogna lasciarsi influenzare dal look colorato, dall’aria paciosa». Con Sonia Bruganelli, invece, rivela di non aver dovuto faticare per riaverla in squadra: «Era già convinta di suo, non ho dovuto forzare la mano. Quando le ho fatto la telefonata per dirle: “Ti voglio al fianco di Orietta Berti”, mi ha detto che la mia chiamata era arrivata al momento giusto della sua vita». Per quanto riguarda Adriana Volpe, invece, che avrebbe tanto voluto riprendere il suo posto in studio, ha dichiarato: «L’ho chiamata subito dopo per chiederle se le sarebbe piaciuto tornare nella Casa come concorrente, con la Bruganelli opinionista. Non l’ha presa benissimo».

