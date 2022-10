Totti e Ilary, Chanel festeggia 15 anni: il regalo è una minicar personalizzata (con dei fari speciali)

Chanel e Cristian Totti hanno ricevuto una minicar a testa come regalo di compleanno. Chanel Totti che ha compiuto 15 anni lo scorso maggio è andata a ritirare ieri la sua macchina nuova di zecca. Il momento dello scarto è stato documentato dalla pagina social della concessionaria che a corredo del video ha scritto: «Super consegna nella nostra sede per la fantastica Chanel Totti che è venuta a ''scartare'' il suo nuovo regalo!».

Il regalo di compleanno

Fiocchi gialli e rossi per la minicar di Chanel Totti, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi che ora sarà un'adolescente indipendente e libera a tutti gli effetti, potrà andare in giro a sfoggiare il veicolo e di certo non passerà inosservata. La macchina della 15enne, infatti, è stata personalizzata e dotata di fari che cambiano colore.

La domanda tra gli utenti del web sorge spontanea: «Regalo da parte di chi?», molti ipotizzano sia un regalo di Francesco Totti, per poter consentire alla figlia di muoversi più agevolmente tra le sue due case.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Totti avrebbe preso in affitto un appartamento nello stesso quartiere di Noemi Bocchi, situato in una zona di Roma opposta alla villa dell'Eur, dove continueranno a vivere Chanel, i fratelli e la mamma Ilary Blasi.

