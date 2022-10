Totti restituisce le borse a Ilary (ma non le scarpe). Ma i Rolex li tiene lei

di Redazione web

Francesco Totti prova a sedare gli animi e restituisce le borse extra lusso a Ilary Blasi. Dopo le liti, le prese in giro e le vendette dei due coniugi, ormai ex, di cui si è molto parlato negli ultimi mesi, pare che l'intenzione sia, almeno per l'ex capitano della Roma, di tornare a toni più miti.

Totti ha infatti reso alla Blasi una parte del bottino sottratto rendendole per ora solo le borse, ma non le scarpe.

Tira e molla

Nelle loro frecciatine pare che Ilary abbia sequestrato la collezione di Rolex di Totti che a sua volta avrebbe preso in ostaggio borse e scarpe griffate della ex. Ora però il pupone avrebbe deciso di restituire almeno le borse a Ilary facendo li il primo passo. Pare che Totti abbia portato indietro l'assortimento di Chanel, Dior, Gucci e Hermés della sua ex moglie, rimosso per ripicca dalla cabina armadio della maxi-villa all’Eur più o meno dopo Ferragosto. A confermare che le ragazze sono tornate a casa è stata proprio la conduttrice, anche se probabilmente in modo involontario. Ilary in una sua storia dei giorni scorsi su Instagram, nel salone dell’amica hair-stylist Alessia Solidani, ha sfoggiato al braccio una sontuosa Chanel.

Forse la speranza di Totti era di dare un segnale per riavere indietro la sua collezione di Rolex, dal valore di oltre un milione di euro, ma per ora degli orologi non vi è traccia. Forse però non è tutto dettato dal buon cuore. Il giudice civile davanti al quale è approdata la querelle borse-scarpe-orologi avrebbe fissato (o starebbe per farlo) una nuova udienza e in quell'occasione Francesco conta di far vedere la sua buona volontà proprio con questo gesto.

Intanto però tra i due continua la battaglia legale per la separazione, nonostante i tentativi dei due legali della coppia di arrivare a un accordo consensuale pare che Ilary non ne voglia proprio sapere e punta ad andare in tribubale. Così i tempi per la separazione si allungano considerevolmente e il processo potrebbe arrivare non prima del 2023.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 12:25

