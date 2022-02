Totti-Ilary Blasi, crisi di coppia? Dagospia: «Litigio durante la gita di famiglia»

Anche le più belle e grandi storie d’amore finiscono. Il matrimonio che dura ormai da 17 anni tra Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe essere arrivato al capolinea. Come riportato da Dagospia, i due avrebbero avuto un litigio durante una gita familiare a Castel Gandolfo all'inizio del mese di febbraio che li avrebbe fatti allontanare ulteriormente. Ma già negli ultimi mesi c'erano stati segnali di una possibile rottura.

FRANCESCO TOTTI-ILARY BLASI: ARIA DI CRISI?

Uno era arrivato lo scorso settembre, quando durante la festa dei 45 anni di Totti, la moglie Ilary non era presente. Anche sui social erano praticamente spariti i video e le storie ironiche alla Sandra e Raimondo Vianello.

TOTTI-BLASI, UNA STORIA D'AMORE DA COPERTINA

La loro relazione è una delle più longeve nell'ambiente dello showbiz e va avanti dal 2002 anche se in una recente intervista, Ilary Blasi ha ammesso di sentirsi libera di scegliere e di poter andar via da un giorno all'altro, parole che ad oggi assomigliano ad un monito: "Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo". Conferme sulla crisi arrivano da più parti.

Totti, avvistato sabato allo stadio insieme a De Rossi, ha avuto tre figli da Ilary: Cristian, Chanel e Isabel. La coppia ha vissuto alti e bassi, ma sembrava più forte che mai nei giorni dell’addio al calcio di Francesco nel 2017. Cinque anni dopo potrebbe essere finita come trapela anche da alcuni conoscenze dell’ex calciatore.

