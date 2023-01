Totti e Ilary verso la separazione consensuale (per il bene dei figli). L'accordo sulla divisione dei beni

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è tornato il maltempo. Dopo aver trascorso un periodo di pace insieme alle rispettive nuove famiglie, si torna a parlare della battaglia legale: dopo la combattuta guerra a colpi di Rolex e borse, i due ex starebbero contrattando per ritrovare la serenità, nessuna riconciliazione in amore ma secondo i rispettivi legale l'ex Capitano della Roma e la conduttrice starebbero lavorando a un accordo "tombale", evitando così di tornare davanti al giudice.

Totti e Ilary, l'udienza in tribunale

Come riporta Valeria Di Corrado sul Messaggero.it, l'udienza in tribunale per firmare una separazione consensuale è stabilita per il 14 marzo, dove si trovereranno davanti al giudice le soluzioni migliori per quanto riguarda l'eventuale assegno di mantenimento che spetterebbe a Ilary, e l'affidamento dei figli, ancora tutti e tre minorenni, che potrebbero separarsi tra la mamma e il papa.

Qualche giorno fa, il settimanle Oggi, aveva rivelato che l'intesa raggiunta mesi prima tra i due sarebbe saltata a causa dei motivi legati alle segnalazioni fatte da Bankitalia all'Antiriciclaggio in merito ad alcuni bonifici di Totti. L'ex calciatore è finito sotto la lente di ingrandimento per i soldi investiti al Casinò e per una ingente somma prestata ad un amico.

L’ultimo alert di Bankitalia risale ad agosto per un «prestito infruttifero» di 80mila euro inviato su un conto cointestato con la figlia di un’anziana residente ad Anzio. Soldi che lo stesso giorno sono stati trasferiti su conto cointestato col marito dipendente del ministero dell'Interno e amico di Totti e infine sul suo personale. Inoltre, rivela La Verità, sono periodici una serie di bonifici «rivenienti da società operanti nel settore delle scommesse online», come la Malta limited terrestre, la Malta limited online e la Sa.Pa. Srl. Per un totale di 87mila euro e altri 125mila sono stati versati sul conto della coppia assieme ad assegni bancari per un totale di 445mila euro.

