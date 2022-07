Totti e Ilary Blasi, la separazione vista dai romani: «L’amore non esiste»

di Francesco Balzani

«L’amore non esiste». C’è chi ha preso così la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che sarà resa ufficiale stasera verso le 19. Sui social e in giro per la Capitale c’è dispiacere, ma non sorpresa per la fine dell’amore tra il calciatore più importante della storia capitolina e la presentatrice conosciuta da Totti nel 2002 quando era Letterina nel programma Passaparola.

Un legame durato vent'anni

Vent’anni di legame, diciasette di matrimonio ma soprattutto tre figli splendidi. Sembrava la famiglia perfetta, non lo era come tutte le famiglie. Da poco meno di un anno, infatti, Totti e la Blasi erano praticamente separati in casa. C’è chi mormorava di una storia clandestina di Ilary a Milano e chi giurava di aver visto Francesco con una ragazza bionda di nome Noemi proprio al Torrino dove prima abitava la coppia.

Gossip, voci. Come tante, alcune volte infondate. Stavolta era vero. Sui social non è più comparsa una foto della coppia se si fa eccezione per un paio di video in cui la famiglia era al ristorante per smentire proprio quelle voci che parlavano di una separazione imminente. In molti hanno creduto nel ritorno di fiamma, altri non hanno mai pensato a una crisi. Col passare dei giorni però Francesco e Ilary hanno preso ancora di più le distanze, uniti solo dall’amore enorme per i figli molto legati al papà. Soprattutto Cristian che accompagna l’ex numero dieci in ogni manifestazione, compresa la finale di Conference League a Tirana.

Il distacco

Totti si è staccato dal mondo di Ilary e viceversa. Amici diversi e nuove passioni. Il Capitano si è allontanato dal gruppo della tv della Blasi e si è riavvicinato agli amici storici. Poi ha rinsaldato quella con la Roma che potrebbe rivederlo a Trigoria in un futuro, ma anche quella per il padel. Proprio grazie allo sport più in voga del momento, infatti, Francesco ha conosciuto Noemi tramite un amico comune. La storia è diventata sempre più seria, la frequentazione sempre più assidua. Tanto da provocare anche l’ironia della Blasi sui social. Ma la storia tra il calciatore e la soubrette era già finita.

Proprio nei mesi in cui su Sky veniva trasmetta la serie tv su Totti in cui si celebrava in maniera particolare il legame d’affetto che resta forte tra i due. Dalla maglia “Sei Unica” dedicata dopo un gol al derby alle nozze più viste in tv in Italia passando per i tanti gossip (quelli davvero fasulli) su una storiella tra Totti e Flavia Vento e alla difesa a spada tratta di Ilary nei giorni in cui Spalletti e Pallotta decidevano di interrompere la carriera del romanista. Ne hanno superate e passate tante insieme. E lo faranno ancora. Perché una famiglia, anche se imperfetta e non più convivente, resta sempre una famiglia.

