Totti e Ilary Blasi separati, anche lei avrebbe un nuovo compagno: l'uomo del mistero

La fine della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata per molti un fulmine a ciel sereno, ma sembra che nella coppia la crisi andasse avanti da tempo. Totti avrebbe già un'altra compagna, che i più indicano in Noemi Bocchi, ma pare che anche Ilary abbia al suo fianco un nuovo uomo misterioso.

Il compagno misterioso

Alcuni rumors sostengono che la conduttrice si sia innamorata di un altro uomo e che il nuovo compagno sarebbe l'attore Luca Marinelli ("Non essere cattivo", "Lo chiamavano Jeeg Robot", "Diabolik"). In realtà da tempo si rincorrono una serie di nomi, ma per ora Ilary, contrariamente a Totti, non è mai stata avvistata con nessuno e il nome del misterioso compagno resta top secret.

La donna di Francesco

Sebbene sia stato fatto quello di Marinelli, l'attore non ha mai confermato i rumors, ancor meno Ilary che anzi, qualche mese fa, ospite a Verissimo aveva definito i pettegolezzi sul conto suo e di Francesco come bufale. Proprio su Marinelli in quell'occasione aveva specificato di non conoscerlo nemmeno. Resta quindi un mistero sulla nuova presunta fiamma di Ilary, mentre sembra essere confermata la love story tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, ex moglie di Mauro Caucci da cui ha avuto 2 bambini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 11:24

