di Ilaria Del Prete

Mercoledì 19 Giugno 2019, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ciaone! me chiamoe sto a cercà lavoro par taim pe Francesco». Dopo l'addio dialla Roma, è la moglie che prende in mano le redini della famiglia. O almeno è quello che ha immaginato, l'imitatrice di RDS che si è trasformata nella signora Totti per una notte.La Manzini ha pubblicato su Facebook una foto con tanto di capelli biondi e lenti a contatto azzurre insieme alla richiesta di lavoro per l'ormai disoccupato Totti. Preoccupata di ritrovarsi il marito tra i piedi troppo a lungo, la finta Ilary Blasi contattata telefonicamente ha anche suggerito quali potrebbero essere le carriere alternative a quella sportiva. Una carriera gastronomica con un «pulmino giallorosso "arrosticini dar pupone"». Nel commercio con un «Totti a 10 centesimi, scarpini e tacchetti» o nel mondo dei motori: «Dirigente carrozziere da "Francesco al 23 bucio de..."», citando l'uscita di Ilary Blasi durante la finale di Amici di Maria De Filippi.Pi esse. NO PRENDI TEMPO